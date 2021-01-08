2021/01/08 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني يؤكّد إلتزام الإقليم بالإتفاق النفطي مقابل الإيفاء بتسديد المستحقات خبراء : المالية لم تتّخذ إجراءً يخفّف تداعيات سعر الصرف على الأسواق بغداد – ندى شوكت رأى خبراء اقتصاديون عدم وجود اجراءات حقيقية من قبل وزارة المالية تخفف الاثار السلبية لتغيير سعر صرف الدولار .وقال الخبراء في بيان تلقته (الزمان) امس ان (بيان وزارة […]

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