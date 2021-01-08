10 إيجابيات ومخاطر محتملة للأسواق الناشئة في 2021

2021/01/08 | 22:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: أثبتت الأسواق الناشئة قدرتها على الصمود إلى حد ما في عام 2020 على الرغم من آثار جائحة كورونا، حيث استردت خسائرها خلال

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