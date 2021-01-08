اقتحام الكابيتول.. توجيه اتهامات إلى 15 شخصا

2021/01/08 | 22:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونكست أعلام الكابيتول الجمعة بعد وفاة شرطي أصيب خلال صدامات مع أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في مبنى الكابيتول ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا العنف إلى خمسة.

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