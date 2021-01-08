2021/01/08 | 22:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، يوم الجمعة، ان ادارته هي الاولى في التاريخ من اغلبية ذات اعراق مختلفة.

وقال بايدن في كلمة له، تابعه PUKmedia: انه يجب اتخاذ اجراءات سريعة لمساعدة الاقتصاد الأميركي على التعافي، لافتا الى ان خطته الاقتصادية تتركز على مساعدة المؤسسات الصغيرة.

واضاف: ان إدارتي ستكون الأولى في التاريخ من أغلبية ذات أعراق مختلفة، مشيرا الى ان الجهود ستتواصل لمكافحة فايروس كورونا.

وبين ان فريقه سيعمل على مساعدة الفقراء والذين رواتبهم متدنية كما يجب تشجيع النقابات وتفعيل قوانين العمل واحترامها والمحافظة على رواتب المتقاعدين وحمايتهم، مؤكدا ان الفريق يضم اعداد متساوية من النساء والرجال، داعيا الى المصادقة سريعا عليه فور اعلانه.

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يعلن ان خطته ستركز على مساعدة المؤسسات الصغيرة ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يعلن ان خطته ستركز على مساعدة المؤسسات الصغيرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).