غداً .. الباصات الحمراء تدخل الخدمة في النجف

2021/01/08 | 22:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، التابعة لوزارة النقل، اليوم الجمعة، تفعيل النقل العام عبر باصاتها الحمراء داخل محافظة النجف.

و قال مدير عام الشركة، كريم كاظم حسين في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (8 كانون الثاني 2021) إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي خلال زيارته الى محافظة النجف الاشرف، تم الايعاز الى ملاكات الشركة للبدء بتشغيل الباصات الحمراء داخل احياء مدينة النجف الاشرف ابتداءً من يوم غد السبت خدمة للمواطنين الكرام".

وأضاف، أن " باصات النقل العام ستعكس صورة حضارية وايجابية على المدينة لما تتميز به من خدمات وتوفر سبل الراحة للركاب المتنقلين وتنسجم مع خصوصية المدينة القدسية والامنية ،كونها واجهة للسياحة الدينية في البلاد".

ولفت إلى أنه "الشركة تسعى الى تفعيل كل خطوط النقل الداخلي وربط جميع مناطق العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الاخرى بشبكة نقل متطورة عبر اسطول باصاتها الحديثة خدمة للمواطنين الكرام".

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اعلام وزارة النقل

اعلام المسافرين والوفود

٨/كانون الثاني /٢٠٢١

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