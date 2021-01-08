2021/01/08 | 22:59 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول رفيع ينفي عزم الكاظمي اقالة 8 وزراء.. ولجنة المتابعة تعلق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/08 | 22:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول رفيع ينفي عزم الكاظمي اقالة 8 وزراء.. ولجنة المتابعة تعلق) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول رفيع ينفي عزم الكاظمي اقالة 8 وزراء.. ولجنة المتابعة تعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).