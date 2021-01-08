بيلوسي: تحدثت مع رئيس الأركان الاميركي لمنع ترامب من شن ضربة نووية

2021/01/08 | 23:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي،

نانسي بيلوسي، أنها بحثت مع القيادة

العسكرية للولايات المتحدة منع رئيس

البلاد الحالي، دونالد ترامب، إطلاق أي

عمليات عسكرية أو ضربات نووية.

وذكرت بلوسي: "تحدثت مع رئيس

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