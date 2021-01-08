القبض على متهم حاول ادخال

2021/01/08 | 23:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة محافظة ذي قار القبض على

متهم بحوزته مواد مخدرة اثناء محاولة

ادخالها الى الموقوفين في احد السجون.

وقال اعلام الشرطة في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، انه "ومن خلال التفتيش

اثناء مواجهة ذوي ا

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