انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي جنوب غرب بغداد

2021/01/08 | 23:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني بانفجار عبوة ناسفة،

مساء الجمعة، استهدف رتل شاحنات

للتحالف الدولي قرب بغداد، دون وقوع

خسائر.

وقال المصدر لوكالة نون الخبرية، إن

"عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور رتل

شاحنات تحمل معدات لوج

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