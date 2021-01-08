الملك سلمان بن عبدالعزيز يتلقى لقاح كورونا

2021/01/08 | 23:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.وأظهرت لقطات فيديو بثها حساب وكالة الأنباء السعودية للأخبار الملكية على ”تويتر“ لحظة تلقي الملك سلمان للقاح.وعلق وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، في تغريدة على حسابه في تويتر بالقول:“صورة تغني عن ألف كلمة..حفظ …

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