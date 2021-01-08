شرطة ذي قار تعلن القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة

2021/01/08 | 23:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار اعلنت شرطة محافظة ذي قار القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة اثناء محاولة ادخالها الى الموقوفين في احد السجون.وقال اعلام الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “ومن خلال التفتيش اثناء مواجهة ذوي الموقوفين لدى قسم شرطة الانضباط باشراف مدير القسم المقدم مهند علي عبد الحسين الخفاجي والنقيب …

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