2021/01/08 | 23:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد افاد مصدر امني، الجمعة، بان عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا للتحالف الدولي على طريق اليوسفية جنوبي بغداد.وقال المصدر، ان “عبوة ناسفة انفجرت على رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره على طريق اليوسفية جنوبي بغداد”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف رتلاً للتحالف الدولي بعبوة ناسفة قرب اليوسفية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف رتلاً للتحالف الدولي بعبوة ناسفة قرب اليوسفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).