العزلة الطّوعيّة - نادية خلوف

2021/01/08 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف العلاقة التي تربطك بنفسك""يجب ألا يكون وقتك بمفردك شيئًا تخاف منهجاك فوغ عالم الاجتماع الاميركي هل العزلة خياراً سيئاً ؟قد تكون العزلة ليست خياراً جيداً في كثير من الأحيان ، لكنها اليوم عزلة مفروضة بسبب العالم الرقمي حيث يرافقك هاتفك حتى إلى الحمّام عندما يمر الناس بأزمة ، فإن الأمر لا يتعلق بك دائماً ، بل يتعلق بمن أنت في المجتمع ، وكيف تواجه السّميّة الموجهة إليك.



سوف أ ......





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