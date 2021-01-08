مصرف لبنان يعلن تعويم الليرة

2021/01/08 | 23:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حاكم ​مصرف لبنان،​ ​رياض سلامة، الجمعة،​ أن "عصر تثبيت سعر صرف ​الليرة اللبنانية​ مقابل ​الدولار​ الأميركي انتهى ونتجه نحو سعر صرف معوم يحدده السوق"، معربا عن استعداده لـ"تقديم كافة المعلومات الضرورية للتدقيق الجنائي الذي يطالب به ​المجتمع الدولي​".

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