تولر معلقا على أحداث الكونغرس: العراقيون مثل الأميركيون يسعون لنفس الشيء

2021/01/08 | 23:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال السفير الأميركي في بغداد، ماثيو تولر، الجمعة، انه غالبا ما تتداخل السياسة مع المشاعر الراسخة، وإن العراقيين مثل الأميركيين، يسعون جميعا إلى نفس الشيء بناء أمة أفضل لأنفسهم وأطفالهم.

وقال تولر في بيان اليوم، (8 كانون الثاني 2021): "نحن في سفارة الولايات المتحدة نعلم أن كل الأنظار كانت متجهة صوب الأحداث في أميركا في الأيام القليلة الماضية.



أن حرية التعبير هي عنصر حاسم في ديمقراطية حيوية وفعالة، وهذه الحرية، إلى جانب حرية التجمع السلمي، هي مكرسة في دستور الولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف السفير الأميركي، انه "ومع ذلك، هناك من قد يستخدم حق الاحتجاج السلمي كغطاء للفوضى والنشاط الإجرامي.



هذا السلوك غير مقبول، وقد تم إدانته على نطاق واسع من قادة من مختلف الأطياف السياسية".

وتابع: "نحن دولة قوانين وأولئك الذين حاولوا عرقلة عمل الممثلين المنتخبين في أميركا سيخضعون للمساءلة.



الأهم من ذلك، على الرغم من محاولة تعطيل الإجراءات، أكمل الكونجرس العملية الدستورية لتأكيد الفائز في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2020 وسيتم حفل التنصيب للرئيس المنتخب جوزيف بايدن في 20 كانون الثاني".

وأوضح تولر، "نحن نعلم أنه في العراق، تماما كما في الولايات المتحدة، غالبا ما تتداخل السياسة مع المشاعر الراسخة ويمكن أن تكون قوة جامحة ومسببة للانقسام. كما نعلم أنه على الرغم من الاختلافات في الرأي السياسي، فإن العراقيين، مثل الأميركيين، يسعون جميعا إلى نفس الشيء: بناء أمة أفضل لأنفسهم وأطفالهم".

وأشار إلى انه "بالنسبة لنا كأميركيين، اسعدتنا الملاحظات من الحلفاء والشركاء حول العالم حول إيمانهم بقوة ديمقراطيتنا.



نتطلع إلى مواصلة عملنا هنا بينما نواصل مساعدة شركائنا العراقيين في بناء عراق آمن ومستقر ومزدهر".

يشار إلى انه بعد اقتحام الكونغرس الاميركي من قبل انصار ترمب والجلوس في مقاعد الرئيس والاعضاء، استذكر عراقيون دخول المتظاهرين الى مبنى البرلمان العراقي عام 2016 معلقين بالقول :"وين ابو سمره اليفزعلنا".

يذكر ان مجموعة من أنصار ترمب، اقتحمت مساء الأربعاء الماضي، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأميركي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

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