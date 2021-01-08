اطفال ينظمون طقوس الاستمطار في بينجوين

2021/01/08 | 23:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطفال بينجوين ينظمون طقوس الاستمطار ضمن المورث الكوردي وتشمل تسيير مواكب حاملين " عروس المطر"، باجواء مفرحة غنائية يدقون على الابواب طلبا للحلويات ويقابلهم اصحاب المنازل برشهم بالمياه.

يأتي هذا في وقت رجحت فيه مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان،هطول الامطار نهاية الاسبوع المقبل.

PUKmedia

الصور من فضائية كركوك

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