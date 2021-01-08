ائتمان المستهلكين الأمريكيين يرتفع بأكثر من التوقعات

2021/01/08 | 23:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع ائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مع صعود الائتمان غير المتجدد.

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