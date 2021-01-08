محدث.. النفط يرتفع عند التسوية ليحقق مكاسب أسبوعية 7.7%

2021/01/08 | 23:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بنحو 3 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لتواصل الصعود لأعلى مستوى في 11 شهراً، محققةً مكاسب أسبوعية قوية.

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