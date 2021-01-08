2021/01/08 | 23:21 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بايدن: خطتي الاقتصادية ستركز على مساعدة المؤسسات الصغيرة

بايدن: إدارتي ستكون الأولى في التاريخ من أغلبية ذات أعراق مختلفة

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