بايدن يعين بريت ماكغورك مبعوثاً للشرق الأوسط

2021/01/08 | 23:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا /أعلن الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن أعضاءً إضافيين في فريقه بمجلس الأمن القومي، من ضمنهم بريت ماكغورك ، منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس المنتخب بايدن، أن الدور الاساسي لمجلس الامن القومي بالبيت الأبيض يتمثل بتقديم المشورة ومساعدة الرئيس بشأن الأمن القومي والسياسات الخارجية، وتنسيق تلك السياسات عبر الوكالات الحكومية.وأعلن عن طاقم العمل اليوم، بتوجيه من مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومساعدة الرئيس المنتخب بايدن ونائبه هاريس، حسب البيان.بايدن وهاريس أكدا ان فريقهم الجديد "ذو خبرة وموهوب"، واصفين ادارتهما بأنها "تشبه أميركا ومستعدة لتقديم النتائج للشعب الأميركي في اليوم الأول، كقادة في مجلس الأمن القومي"، وانهم سيعملون "بلا هوادة لحماية أمن الأميركيين"./ انتهى8

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