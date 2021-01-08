إيلون ماسك الأغنى في العالم بـ 185 مليار دولار.. الصعود التاريخي

2021/01/08 | 23:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أصبح إيلون ماسك مؤسس تسلا أغنى شخص في العالم بصافي ثروة تتجاوز 185 مليار دولار، بعد زيادة سعر سهم “تسلا” أمس.وتجاوز إيلون ماسك جيف بيزوس، الذي كان أغنى شخص منذ عام 2017 وتبلغ ثروته حاليا نحو 184 مليار دولار.تمثل زيادة ثروة ماسك على مدار العام الماضي أسرع صعود إلى قمة قائمة الأثرياء […]

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