ما هو التعديل الخامس والعشرون من الدستور الأميركي؟

2021/01/08 | 23:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نواب أميركيون طالبوا بتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي، يسمح هذا التعديل لنائب الرئيس وأعضاء الحكومة بعزل الرئيس في حال لم يستطع القيام بمهامه

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