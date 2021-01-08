2021/01/08 | 23:46 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نواب أميركيون طالبوا بتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي، يسمح هذا التعديل لنائب الرئيس وأعضاء الحكومة بعزل الرئيس في حال لم يستطع القيام بمهامه
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ما هو التعديل الخامس والعشرون من الدستور الأميركي؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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