اجراء سليم نادر الحدوث....ولكن!! - عادل حبه

2021/01/08 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_حبه إجراء سليم نادر الحدوث ولكن!!!!محكمة تحقيق الرصافة تصدر مذكرة قبض بحق ترامباعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، ان محكمة تحقيق الرصافة اصدرت مذكرة قبض بحق الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.



وقال المجلس في بيان له، "بعد ان دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقه اقوال المدعين بالحق الشخصي م ......





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