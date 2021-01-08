نائب: لا يوجد من يدير امانة بغداد بمستوى الطموح والكفاءة

2021/01/08 | 23:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو لجنة الخدمات النيابية علاء الربيعي، اليوم الجمعة، ان العاصمة بغداد مازالت تعاني من التهميش في الخدمات بما لايرتقي بمكانتها وارثها التاريخي.

وقال الربيعي في بيان صحفي معلقا على خبر تناقلته بعض وسائل الاعلام بشأن استقالة امين بغداد الحالي، انه “لا يوجد من يدير امانة بغداد بمستوى الطموح والكفاءة”، مشيرا الى “اهمية ان يتحلى من يدير موقع امين العاصمة بغداد بالكفاءة والمهنية بعد سنوات من التراجع في جميع المستويات الخدمية”.

واكد الربيعي على “ضرورة الاهتمام باحتياجات المواطنين البغداديين لاسيما وان المواطن البغدادي مازال يرزح تحت وطأة سوء الخدمات المقدمة له”.

وكان امين بغداد علاء معن، نفى اليوم الجمعة، تقديم استقالته من منصبه، مشيراً الى انه ماض بتنفيذ خطط اعمار العاصمة.

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