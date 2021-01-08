عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف الامريكي جنوبي بغداد

2021/01/08 | 23:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، الجمعة، بان عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا للتحالف الامريكي على طريق "اليوسفية" جنوبي بغداد....

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