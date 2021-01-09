القضاء العراقي واسطورة القبض على ترامب

2021/01/09 | 00:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين شاكر العطار

اثار قرار القضاء العراقي الخاص بإصدار

مذكرة القبض بحق الرئيس الامريكي

دونالد ترامب، الرأي العام العراقي

والاعلام الاجنبي وقد علق عليه الكثير

في وسائل الاعلام المختلفة وكل حس

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