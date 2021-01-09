أسرة‭ ‬عارضة‭ ‬الأزياء‭ ‬البريطانية‭ ‬المحبوبة‭ ‬تكشف‭ ‬أنها‭ ‬انتحرت

2021/01/09 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة‭ ‬المصمم‭ ‬الهندي‭ ‬ساتيا‭ ‬بول‭ ‬في‭ ‬صومعة‭ ‬روحية لندن‭- ‬بومباي‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كشفت‭ ‬عائلة‭ ‬عارضة‭ ‬الأزياء‭ ‬البريطانية‭ ‬ستيلا‭ ‬تينانت‭ ‬التي‭ ‬برزت‭ ‬منذ‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت‭ ‬أن‭ ‬وفاتها‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬الفائت‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬الخمسين‭ ‬كانت‭ ‬بفعل‭ ‬انتحارها‭.‬ وأوضحت‭ ‬العائلة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أصدرته‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ “‬ستيلا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭ ‬في‭ […]

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