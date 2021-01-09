2021/01/09 | 00:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وفاة المصمم الهندي ساتيا بول في صومعة روحية لندن- بومباي-(أ ف ب) – كشفت عائلة عارضة الأزياء البريطانية ستيلا تينانت التي برزت منذ تسعينات القرن الفائت أن وفاتها في أواخر كانون الأول/ديسمبر الفائت عن عمر يناهز الخمسين كانت بفعل انتحارها. وأوضحت العائلة في بيان أصدرته مساء الخميس أن “ستيلا لم تكن على ما يرام في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسرة عارضة الأزياء البريطانية المحبوبة تكشف أنها انتحرت) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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