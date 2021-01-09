دراسة تكشف عن جوانب مخفية ومثيرة في عالم التوائم

2021/01/09 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬نشرت‭ ‬امس‭ ‬أن‭ ‬الاختلافات‭ ‬الجينية‭ ‬بين‭ ‬التوائم‭ ‬الأحاديي‭ ‬اللاقحة،‭ ‬الذين‭ ‬تطلق‭ ‬عليهم‭ ‬عادة‭ ‬تسمية‭ ‬التوائم‭ ‬المتطابقين،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬الجنيني،‭ ‬وهو‭ ‬اكتشاف‭ ‬يدفع‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬معرفة‭ ‬الباحثين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوائم‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬فطري‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬مكتسَب‭.‬ وتحدث‭ ‬ولادة‭ ‬التوائم‭ ‬الأحاديي‭ […]

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