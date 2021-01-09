2021/01/09 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تواجه‭ ‬خدمة‭ “‬واتساب‭” ‬للمراسلة‭ ‬انتقادات‭ ‬إثر‭ ‬طلبها‭ ‬من‭ ‬مستخدميها‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬حوالى‭ ‬مليارين‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬شروط‭ ‬استخدام‭ ‬جديدة‭ ‬تتيح‭ ‬لها‭ ‬تشارك‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬مع‭ “‬فيسبوك‭” ‬المالكة‭ ‬للتطبيق‭.‬ وسيُمنع‭ ‬المستخدمون‭ ‬الذين‭ ‬يرفضون‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬الشروط‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬استعمال‭ ‬حساباتهم‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭.‬ وتسعى‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬إيرادات‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتقادات بعد تعديل واتساب شروط زيادة مشاركة البيانات مع فيسبوك) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتقادات بعد تعديل واتساب شروط زيادة مشاركة البيانات مع فيسبوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).