محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع عند الإغلاق لمستويات قياسية جديدة

2021/01/09 | 00:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة في ختام تعاملات اليوم الجمعة، رغم تقرير الوظائف المخيب للآمال، لتسجل مكاسب أسبوعية.

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