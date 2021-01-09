السامرائي يهنئ الشرطة بعيدها: أنتم سبب استقرار البلاد

2021/01/09 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

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مثنى السامرائي تغريدة

أنتم يا أبناء قوى الأمن الداخلي مصدر أمن الشعب وسبب استقرار البلاد وحلقة الازدهار الأولى، فالأنضباط وإنفاذ القانون وتطبيق العدالة والأداء المهني العالي هي وسائلكم لخدمة الشعب وضمان السلم المجتمعي، فتمسكوا بها ونحن لكم داعمون وبدوركم مؤمنون، ومباركٌ عيدكم.‏⁧‫#الشرطة_حراس_أمن_الشعب

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