2021/01/09 | 00:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أول رئيس أمريكي لا يحضر مراسم تنصيب خلفه واشنطن- مرسي ابو طوق أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب في تغريدة مقتضبة الجمعة أنّه لن يحضر مراسم تنصيب جو بايدن رئيساً. وكتب ترامب «إلى جميع من سألوا، لن أحضر مراسم التنصيب في 20 كانون الثاني/يناير». وبذلك، يصبح دونالد ترامب أول رئيس أميركي يرفض حضور […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بيلوسي بحثت مع الجيش منع ترامب من استخدام رموز السلاح النووي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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