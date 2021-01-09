‭ ‬بيلوسي‭ ‬بحثت‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬منع‭ ‬ترامب من‭ ‬استخدام‭ ‬رموز‭ ‬السلاح‭ ‬النووي

2021/01/09 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول‭ ‬رئيس‭ ‬أمريكي‭ ‬لا‭ ‬يحضر‭ ‬مراسم‭ ‬تنصيب‭ ‬خلفه واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬مقتضبة‭ ‬الجمعة‭ ‬أنّه‭ ‬لن‭ ‬يحضر‭ ‬مراسم‭ ‬تنصيب‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬رئيساً‭.‬ وكتب‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬من‭ ‬سألوا،‭ ‬لن‭ ‬أحضر‭ ‬مراسم‭ ‬التنصيب‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‮»‬‭.‬ وبذلك،‭ ‬يصبح‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬أميركي‭ ‬يرفض‭ ‬حضور‭ […]

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