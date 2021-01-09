دموع متأخرة على الانتفاضة

2021/01/09 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام أهي رسالة أمريكية في انّ الايام الاخيرة من حقبة ترامب، فيها المزيد من القرارات التي تخص العراق الذي بدا وضعه غائماً بين فكي الكماشة الامريكية الايرانية؟ لا تبدو هناك قراءة واضحة مستقرة لاستخدام سلاح العقوبات الفردية من وزارة الخزانة ضد اسم واحد أو بضعة أسماء محددة بين مئات الاسماء التي تتصدر المشهد […]

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