عقوبات أمريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق

2021/01/09 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬مكتب‭ ‬مراقبة‭ ‬الأصول‭ ‬الأجنبية‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأميركية،‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬العراقية‭ ‬التابعة‭ ‬لرئاسة‭ ‬الوزراء،‭ ‬ومستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬السابق‭ ‬فالح‭ ‬الفياض،‭ ‬لصلته‭ ‬بانتهاكات‭ ‬خطيرة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بحسب‭ ‬البيان‭ ‬الامريكي‭ ‬ولم‭ ‬يشمل‭ ‬بيان‭ ‬العقوبات‭ ‬اي‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬او‭ ‬الفصائل‭ ‬المنضوية‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ […]

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