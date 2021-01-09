10 سنوات من المسار الثوري 10 سنوات من النضال - علي البعزاوي

2021/01/09 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_البعزاوي لئن لعب حزب العمال دورا مهما في الإطاحة برأس الدكتاتورية سواء من خلال النضالات الخاصة والمشتركة على مختلف الواجهات التي راكمت ومهدت لثورة الشعب التونسي أو من خلال الحضور الميداني وسط الجماهير المنتفضة خلال الثورة، فإنّ الحصيلة كانت دون المنتظر حيث وقفت الثورة التونسية في مستوى إسقاط الدكتاتورية وتحقيق الحريات السياسية دون المساس بالجوهر الطبقي للنظام.



إذ استمر حكم البورجوازية الكبيرة العميلة ب ......





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