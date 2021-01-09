حزب العمّال التونسي من التّأسيس إلى الثّورة - الناصر بن رمضان

2021/01/09 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الناصر_بن_رمضان توطئة:إنّ التعرض لتاريخ الأحزاب وظروف تأسيسها وتخصيصا حزب العمال يتطلب وجوبا وضع الموضوع في سياقه العام وإلقاء نظرة على العوامل الموضوعية والذاتية التي ساهمت أو عجّلت بهذا الحدث المهم.فعلى الصعيد العالمي وجب التذكير بأنّ فترة السبعينات وبداية الثمانينات كانت فترة الصراع بين (القطبين أو المعسكرين): الامبريالية السوفياتية من جهة والامبرياليات الغربية بقيادة الولايات المتحدة الامر ......





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