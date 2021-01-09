فنجان قهوة... - عبد السلام الزغيبي

2021/01/09 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_السلام_الزغيبي تقول الحكاية انه قبل سنوات، كان هناك عامل بوفية" قهوة وشاهي" في أحدى المصالح الحكومية في بنغازي" ربما مصلحة الضرائب"، يلبي طلبات العديد من الموظفين الذي تعج بهم المصلحة الحكومية.



وباعتبار أن طلباتهم كثيرة ولا تنتهي، فقد وفر عن نفسه مشقة استخدام أكثر من وعاء لتجهيز المشروبات الساخنة، خاصة القهوة" البن" العربية، فقد كان يستخدم وعاء واحد كبير لا غير" بكرج" يضع فيه الماء والبن "القهوة ......





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