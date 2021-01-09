الحكومة العراقية ترد على عقوبة أمريكا ضد الفياض

2021/01/09 | 00:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ردت الحكومة العراقية، على عقوبة وزارة الخزانة الامريكية، ضد رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض.

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