نزاع عشائري مسلح وإطلاق نار كثيف شرق الناصرية

2021/01/09 | 00:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أندلع نزاع عشائري وسط إطلاق نار كثيف شرق مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

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