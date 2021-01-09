ليفربول ينتقل الى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الانكليزي برباعية في شباك استون فيلا

2021/01/09 | 01:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انتقل فريق ليفربول الى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الانكليزي ، بفوزه على استون فيلا برباعية مقابل هدف واحد .سجل اهداف ليفربول ساديو ماني في الدقيقتين 4 و63 وجيورجينهو فاينالدوم في الدقيقة 60 ومحمد صلاح في الدقيقة 65، فيما سجل هدف استون فيلا الوحيد لوي باري في الدقيقة 41 من المباراة التي جرت في ملعب فيلا بارك ./ انتهى

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