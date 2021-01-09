ليفربول يكتسح أستون فيلا برباعية في كأس إنجلترا

2021/01/09 | 01:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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تجنب ليفربول مفاجآت مضيفه أستون فيلا، ليفوز عليه 4-1 مساء الجمعة، في افتتاح منافسات الدور من مسابقة كأس إنجلترا.

وسجل أهداف ليفربول كل من ساديو ماني (4 و63) وجورجينيو فينالدوم (60) ومحمد صلاح (65)، فيما أحرز لوي باري هدف أستون فيلا الوحيد (41).

وخاض أستون فيلا المباراة بالفريق الرديف، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بين صفوف الفريق الأول.

المصدر:كورة

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