بالفيديو والصور.. إفتتاح أكبر نافورة راقصة في بغداد

2021/01/09 | 01:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شهدت بغداد، مع بداية العام الجديد 2021، إفتتاح أكبر نافورة راقصة في نهر دجلة في العاصمة.

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