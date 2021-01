2021/01/09 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدي_الشريف بيتر أدامسون(1)هل كان مكيافيلي سيصوت لدونالد ترامب؟Peter Adamson: “Would Machiavelli Vote For Donald Trump?”, in: Philosophy Now (A Magazine for Everyone Interested in Ideas.), Issue 135 (Dec 19/Jan 2020).ترجمة: د/ حمدي عبد الحميد الشريف إحدى المفارقات المحيّرة في الأوضاع السياسية الحالية هي التأييد الحماسي الذي يتلقاه الحكام الفاسدون من الناس الطيبين.



نزعم أنه لا أحد لدي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيتر أدامسون: هل كان مكيافيلي سيصوت لدونالد ترامب؟ - حمدي الشريف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيتر أدامسون: هل كان مكيافيلي سيصوت لدونالد ترامب؟ - حمدي الشريف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).