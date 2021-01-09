2021/01/09 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إسلام_بحيري الطافات المتشابهة تتجاذب فيما بينها، مشكّلة (بتعبير مبسط) "كتل" من الطاقة من نفس النوع.



وعندما تتقاطع "مجموعات" متشابهة وكافية منها مع بعضها البعض تتداخل و"تلتصق" ببعضها البعض (بتعبير مبسط أيضاً).



يتطلب الأمر قدرًا هائلاً بشكل من الطاقة المتماثلة "المتلاصقة معًا"، وبالتالي، تكوين المادة.



لكن المادة ستتشكل من الطاقة النقية.



وفي الواقع، هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تتشكل بها.



وبمجرد أن تصبح ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحياة لعبة وهذه هي قوانينها | 11 - إسلام بحيري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحياة لعبة وهذه هي قوانينها | 11 - إسلام بحيري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).