إسبانيا تسجل ارتفاعا كبيرا بإصابات كورونا

2021/01/09 | 02:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، تسجيل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر ارتفاع يومي منذ شهر تشرين الاول الماضي.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الجمعة: "تم تسجيل 25456 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2050360".

وتعتبر إسبانيا الدولة الـ10 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بأكثر من 2 مليون حالة وكذلك الـ10 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بأكثر من 50 ألف حالة وفاة.

المصدر: RT

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