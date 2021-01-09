الشرطة العراقيَّة تحتفل بعيدها الـ99

2021/01/09 | 03:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

تحتفل الشرطة العراقيّة اليوم السبت بذكرى مرور 99 عاماً على تأسيسها الذي يوافق 9 كانون الثاني 1922، وباركت الفعاليات الأمنية والسياسية هذه

الذكرى ورفعت أسمى آيات التبريكات والتهاني لجميع قطعات الشرطة وعناصرها البطلة التي شكلت عاملا رئيسا في التصدي للجريمة وحماية أمن المدن والمواطنين، كما وقفت حائط صد لإسناد القوات العسكرية في محاربة الإرهاب والتطرف بشراسة وقدمت الاف التضحيات حرصاً على أمن

الوطن.

في بداية العهد الملكي أصدرت وزارة الداخلية أمراً بتشكيل قوة من الشرطة

وبذلك كانت أول نواة للشرطة في البلاد، وفي 1922 تم تأسيس مديرية الشرطة العامة بإدارة عراقية خالصة.

وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود أرسل عبر “الصباح” برقية تهنئة الى جميع ضباط ومنتسبي وموظفي وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، وقال: “نتقدم لكم بوافر وعظيم التهنئة والتبريكات

بمناسبة ذكرى تأسيس الشرطة الـ 99 الموافق التاسع من كانون الثاني، وفي هذه الذكرى العطرة لا يسعنا إلا أن نستذكر منتسبي وزارة الداخلية الذين سطروا

أروع الملاحم والبطولات في التضحية والشجاعة وحماية الوطن والمواطن، سائلين المولى عز وجل أن يحفظهم للوطن وأن ينصرهم على العدوان

والإرهاب».

بدوره أكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، في حديث لـ”الصباح” اهمية “دور الشرطة العراقية ووقفتها الجادة بجانب الشعب العراقي بمختلف منعطفاته، إذ أثبتت وبكل الظروف الصعبة أنها من أبناء هذا الشعب

العظيم».

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