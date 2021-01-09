2021/01/09 | 03:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

كشف رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض عن قرب إنشاء مدن سكنيّة لمقاتلي الحشد الشعبي.

وقال الفياض على هامش زيارته الى محافظة البصرة امس: إن “هيئة الحشد الشعبي بالتعاون مع الحكومات المحلية ستبدأ العمل على إنشاء مدن سكنية لمقاتلي الحشد في المحافظات».

واضاف ان “بداية هذا المشروع السكني ستكون في محافظتي البصرة وبغداد».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدن سكنيَّة للحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدن سكنيَّة للحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).