تويتر يعلق حساب ترامب نهائيا

2021/01/09 | 04:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تطبيق تويتر تعليق حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل نهائي، مشيرا إلى مخاطر محتملة لحدوث مزيد من أعمال العنف، حسب وسائل إعلام أميركية.

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