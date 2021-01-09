2021/01/09 | 04:14 - المصدر: سفن سكاي

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حقق فريق كرة السلة لنادي الحشد الشعبي الرياضي فوزاً صعباً على فريق الاعظمية بنتيجة 78_69 ضمن ثاني جولات النافذة الثانية للدوري الممتاز في اللقاء الذي احتضنته قاعة الشعب المغلقة مساء اليوم.

الربع الأول شهد ندية واثارة كبيرتين من قبل طرفي المباراة وتمكن فريق الاعظمية من بسط سيطرته على مجريات الكوارتر الأول وحسمه لصالحه بنتيجة 27_17 نقطة.

وفي الربع الثاني حاول الحشد العودة وتقليص الفارق الا ان المنافس واصل زخمه بالاعتماد على الرميات الثلاثية وبدا الحشد متأثراً بغياب عدداً من لاعبيه الاساسيين نتيجة الاصابات والحرمان لينجح فريق الاعظمية من الفوز بالكوارتر الثاني بنتيجة 44_36 نقطة.

وفي فترة الاستراحة حث مدرب فريق الحشد علي فرحان لاعبيه على تقديم مستوى جيد والعودة إلى المباراة وتحدي الظروف المحيطة وتحقق مراده بعد مرور ثلاث دقائق على انطلاقة الربع الثالث عقب تمكن الحشد من معادلة النتيجة 49_49 ومن ثم التقدم في اللقاء للمرة الأولى بنتيجة 50_49 ومن ثم توسيع الفارق إلى ثمان نقاط وإنهاء الكوارتر الثالث بتقدم الحشد بنتيجة 60_52 نقطة.

وفي الربع الرابع استطاع الحشد من التحكم بزمام المباراة وفرض اسلوبه وطريقة لعبه لينهي الكوارتر الرابع والمباراة بالفوز بنتيجة 78_69 نقطة.

يشار إلى أن فريق الحشد سيواجه الشرطة يوم الأثنين المقبل في الساعة الثالثة عصراً على قاعة الشعب المغلقة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سلة الحشد الشعبي تجتاز اختبار الاعظمية وتواصل صدارة الممتازة .



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