خلافات ترامب وبايدن

2021/01/09 | 06:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلقة الحرة الليلة تناقش تطورات المشهد في الولايات المتحدة على هامش ما شهده الكونغرس من أعمال شغب من قبل مؤيدي ترامب، وتسلط الحلقة الضوء على السجالات السياسية المستمرة بين ترامب وبايدن

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